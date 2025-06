Spaić i Gojković sa najboljim rezultatima sezone u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraatletičari Miloš Spaić i Danilo Gojković sa najboljim rezultatima sezone završili su nastup na Gran pri mitingu u Parizu.

Spaić je u spojenim kategorijama F11/12 kuglu bacio

11 metara i šest centimetara i završio na trećem mjestu.

U bacanju koplja Danilo Gojković je u spojenim kategorijama F33 i 34 pobijedio hicem od 18 metara i 66 centimetara.

“Gojković je nastupio bolje od očekivanog i pobjedio konkurente koji imaju bolje lične rekorde.

Spaić je imao rezultat bolji nego u Notvilu prije sedam dana, ali očigledno da moramo imati neki drugi pristup samom takmičenju. Tu leži rezerva u rezultatskim smislu, jednostavno nije ispunio dogovor”, rekao je trener reprezentacije Veljko Čegar.

Za sjutra planirani su nastupi Vlada Terića (F40) u bacanju kugle (10.20) i Maje Rajković (54/55/56) u bacanju koplja (15.30).

Nastup crnogorske reprezentacije u Parizu finansira se po programu POK za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS