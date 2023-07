Spaić bez finala SP u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Miloš Spaić kao devetoplasirani završio je takmičenje u bacanju kugle na Svjetskom paraatletskom prvenstvu u Parizu.

Spaić je danas u kvalifikacijama, u kategoriji F11 (osobe bez vida), kuglu bacio deset metara i 77 centimetara Plasman u finale izborilo je osam najboljih.

U njegovoj kategoriji takmičilo se 16 bacača. Spaić je u Parizu debitovao na šampionatima svijeta, što je učestvovao na kontinentalnom prvenstvu i Paraolimpijskim igrama u Tokiju.

Crnogorskoj delegaciji u Parizu sjutra će priključiti Maja Rajković, koja će se takmičiti u bacanju koplja (F54 – bacanja iz specijalizovane stolice).

Njen nastup zakazan je za 17. jul u jutarnjim satima.

