Šmit i Tviberg zlatni u paralel veleslalomu

Podgorica, (MINA) – Njemac Aleksander Šmit i Norvežanka Marija Tereza Tviberg osvojili su zlatne medalju u paralel veleslalomu na Svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju u Kurevelu i Meribelu.

Šmit, četvrtoplasirani prije dvije godine u Kortini Dampeco, pobijedio je u finalu Austrijanca Dominika Rašnera.

U dvoboju za bronzanu medalju Norvežanin Timon Haugan bio je bolji od Austrijanca Adriana Pertla.

Tviberg je u finalu slavila protiv Švajcarkinje Vendi Holdener.

To je prvo zlatno odličje za Norvešku u Kurevelu i Meribelu.

Bronzana je bila njena sunarodnica Tea Luiza Stjernesud, koja je za treće mejsto bila uspješnija od Francuskinje Meri Lamur.

Šampionat svijeta u Kurevelu i Meribelu biće nastavljken sjutra veleslalomom skijašica.

