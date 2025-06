Slovačka ubjedljiva protiv Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Bratislavi od Slovačke 3:0 (25:16, 25:7 i 25:13), u mečz drugog turnira CEV Zlatne lige.

Crnogorske odbojkašice juče su bile bolje od Azerbejdžana 3:1.

Odbojkašice Crne Gore nijesu uspjele da pruže otpor favorizovanoj reprezentaciji Slovačke, koja je pred svojom publikom opravdala ulogu favorita i slavila nakon 69 minuta igre.

Po pet poena u crnogorskom timu osvojile su Nikoleta Perović i Darja Popović, četiri je imala Saška Đurović.

Crnogorke su tim susretom završile drugi turnir, a već ih očekuje put za Mađarsku, gdje će igrati mečeve posljednjeg, trećeg turnira protiv domaće selekcije i Portugala.

