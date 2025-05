Škerović: Cilj plasman u drugu fazu EP

Podgorica, (MINA) – Plasman u drugu fazu glavni je cilj crnogorskih košarkašica na Evropskom prvenstvu (EP), koje će od 18. do 29. juna biti odigrano u Češkoj, Njemačkoj, Italiji i Grčkoj, kazala je selektorka Jelena Škerović.

Ženska seniorska košarkaška reprezentacija okupila se danas u Podgorici, a zatim otputovala za Bar, gdje će odraditi pripreme za šampionat Evrope.

Crna Gora će grupnu fazu igrati u Brnu, gdje će joj pored domaćina, selekcije Češčke, rivali biti šampion Evrope Belgija i selekcija Portugala.

Škerović je, govoreći o očekivanjima na EP, kazala da crnogorsku selekciju očekuje izuzetno jaka grupa, ali da ima dovoljan broj kontrolnih mečeva da se dobro pripreme za izazove koji ih čekaju u Brnu.

“Igraćemo i na Igrama malih zemalja Evrope, gdje ćemo imati mogućnost da probamo neke mlađe igračice, da vidimo kako one mogu da nose teret što se tiče Evropskog prvenstva”, kazala je Škerović na konferenciji za novinare.

Ona je naglasila da je Belgija favorit grupe, ali da i domaćin Češka ima svoje šanse.

“U grupi je i Portugal, koji ima fizički veoma jaku ekipu koja igra izuzetno agresivno. Tražićemo svoju šansu da dođemo do pobjede kako bi izborili prolaz dalje, što je i glavni cilj. Neće biti lako, ali vjerujem da ćemo se kroz pripremni period spremiti najbolje što možemo”, rekla je Škerović.

Prema planu i programu našeg stručnog štaba, prve provjere košarkašice imaće 20. i 21. maja protiv Srbije na Zlatiboru.

Nastup na Igrama malih zemalja Evrope planiran je od 26. do 31. maja u Andori, dok će 11. juna gostovati Sloveniji.

Posljednji test, dva dana kasnije u Bolonji, imaće protiv selekcije Italije.

“Kada su u pitanju Igre malih zemalja Evrope spisak smo morali da predamo još u januaru i na njemu su u glavnom mlađe igračice, koje su bile sa nama u novembru i februaru, ali kao osmi, deveti i deseti igrač. Sada im se, ukoliko zasluže, otvara mogućnost da imaju veću minutažu. Biće im to prilika da stiču iskustvo. Imamo dosta kontrolnih mečeva, koji će pokazati da li smo kadri da napravimo neki iskorak”, rekla je Škerović.

Ona je naglasila da Amerikanka Nataša Mek igra WNBA ligu i dolazi tek dvije sedmice prije Eurobasketa.

“Lana Vukčević je u Americi na koledžu, tako da nema ni nje, tako da je jedini centar Maja Bigović. Imamo par novih igračica, koje ćemo kroz pripremi period da ispratimo i da vidimo kako su one napredovale za ove dvije godine”, rekla je Škerović.

Crna Gora će šampionat početi duelom sa češkom 19. juna, dan kasnije igraće sa Belgijom, dok je za 22. jun zakazan duel sa Portugalom.

“Raspored kao raspored, ali generalno taj posljednji meč sa Portugalom može biti odlučujući. Zavisi naravno sa kim bi mogli da se ukrštamo, da li će to biti Španija ili Njemačka, a to svakako može imati veliki značaj”, rekla je Škerović.

Ona smatra da neće biti neuspjeh ukoliko se prođe grupa.

“Mislim da nije, jer proteže se priča evo četiri godine o smjeni generacije. Neke nove igračice koje dolaze nemaju to iskustvo, ali mislim da ćemo se zajedno dobro uklopiti. Nakon Meksika, gdje smo igrali bez Amerikanki, gdje su mlađe sticale neka nova iskustva, novembra i februara, ovo je sada šlag na torti, da bi kroz tri – četiri godine možda dočekale i onu ,,jagodu” na šlagu”, naglasila je Škerović.

Ona je ranije objavila spisak od 16 igračica za predstojeći šampionat.

Šampionat će iz privatnih razloga preskočiti Dragana Živković, a naknadno je pozvana Marija Baošić, plejmejkerka Budućnost Bemaksa.

Na spisku su: Milica Jovanović (Miškolc, Mađarska), Bojana Kovačević (Hapoel Petah Tikva, Izrael), Jovana Pašić, (Hapoel Kfar Saba, Izrael), Marija Leković (Avenida, Španija), Sofija Živaljević (Arxil, Španija), Maja Bigović (Budućnost Bemax).

Pozvane su i Zorana Radonjić (Budućnost Bemax), Milena Bigović (Budućnost Bemax), Nikolina Ilić (Budućnost Bemax), Jelena Bulajić (Budućnost Bemax), Jovana Savković (Budućnost Bemax), Atina Radević (Budućnost Bemax), Jelena Vučetić (bez kluba), Nataša Mek (Đirona, Španija) i Andrea Glomazić (Veilchen, Njemačka).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS