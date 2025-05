Sjutra utakmice pretposljednjeg, 35. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice pretposljednjeg, 35. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) biće odigrane sjutra.

Budućnost, koja je ranije osigurala titulu, igraće u Bijelom Polju protiv Jedinstva, u Tuzima rivali će biti Dečić i Petrovac, dok će se u Beranama sastati Jezero i Sutjeska.

Otrant-Olimpik će u Ulcinju ugostiti Arsenal, dok će se u Baru sastati Mornar i Bokelj.

Budućnost, nakon 34. kola, ima 81 bod, 22 više od drugoplasiranog Petrovca.

Sutjeska je treća sa 50, na četvrtom mjestu je Dečić sa 46, dok je peti Bokelj sa 44 boda.

