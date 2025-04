Podgorica, (MINA) – Utakmice petog kola prvenstva Crne Gore u vaterpolu biće odigrane sjutra.

Kataro i Jadran m:tel sastaće se u Kotoru, u 19 sati i 30 minuta.

Pola sata kasnije u Budvi počeće duel Budvanske rivijere i Primorca.

U ovom kolu slobodna je Budućnost.

