Sjutra utakmice 32. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice 32. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) biće odigrane sjutra.

Budućnost, koja je u prošlom kolu osigurala šampionski trofej, ugostiće na DG areni barski Mornar, na stadionu “Mitar Mićp Goliš” sastaće se Petrovac i tivatski Arsenal, dok će u Nikšiću rivali biti Sutjeska i Bokelj.

Dečić i Otrant-Olimpik igraće u Tuzima, dok će Jedinstvo u Bijelom Polju biti domaćin plavskom Jezeru.

Sve utakmice počeće u 20 sati.

Vodeća Budućnost, nakon 31. kola, ima 75 bodova, 19 više od drugoplasiranog Petrovca.

Dečić je treći sa 43, Sutjeska je osvojila 41, a bod manje Bokelj.

