Sjutra treći meč finala

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog i Budućnost voleja odigraće sjutra u Igalu treći meč finala plej-ofa EPCG Superlige.

Hercegnovski tim, zvanični šampion, dobio je prva dva meča i na korak je od novog šampionskog trofeja.

Prvi duel u Kotoru dobio je 3:1, dok je isti rezultat bio i u Podgorici.

Duel u Igalu počeće u 18 sati.

U finalu igra se na tri pobjede.

