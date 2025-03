Sjutra seniorsko prvenstvo Crne Gore u karateu

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u karateu za seniore biće održano sjutra u Baru, a okupiće 62 takmičara iz 20 klubova, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da će se najbolji crnogorski karatisti nadmetati u katama i borbama, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

“Obaveza takmičara, odnosno klubova je da obezbijedi zaštitnu WKF opremu, ljekarski pregled ne stariji od šest mjeseci i polisu osiguranja”, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da će takmičenje u katama biti održano po WKF pravilima.

“Bunkai će biti izvođen u finalu i u meču za treće mjesto”, piše u saopštenju.

Državni šampionat odvijaće se na dva borilišta, a pravo nastupa imaće isključivo uredno i pravilno registrovani takmičari u 2025. godini.

Takmičenje u dvorani Topolica počeće u deset sati.

