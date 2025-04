Sjutra revanš utakmice

Podgorica, (MINA) – Revanš utakmice polufinala Kupa Crne Gore u fudbalu biće odigrane sjutra.

Dečić će u Tuzima, u 17 sati, ugostiti Petrovac, dok će dva sata kasnije početi duel Mornara i Iskre u Baru.

U prvim utakmicama slavili su gostujući timovi.

Dečić je na stadionu “Mitar Mićo Goliš” pobijedio 1:0, dok je Mornar bio ubjedljiviji protiv Iskre 3:0.

Finale Kupa Crne Gore zakazano je za 29. maj.

Za sjutra je predviđen i odgođeni duel Jezera i Bokelja, u 14 sati u Beranama.

