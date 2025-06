Sjutra prvi duel Budućnost Volija i Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Partizana odigraće sjutra u Podgorici prvu utakmicu finala plej-ofa ABA lige.

Biće to njihov prvi međusobni duel u finalu regionalnog takmičenja.

Budućnost je ligaški dio završila na prvom mjestu, u četvrtfinalu je nakon dvije utakmice eliminisala Megu, a u polufinalu i Crvenu zvezdu, nakon majstorice i trojke Mekinlija Rajta u posljednjoj sekundi.

Trener Andrej Žakelj kazao je da mu je drago što igraju finale i da jedva čekaju prvu utakmicu.

“Imamo malo problema sa povredama. Daćemo svoj maksimum, drugačiji je protivnik nego u polufinalu. Moramo da imamo mnogo više fokusa u odbrani, kao i odgovornosti u igri jedan na jedan i pik-en-rolu i da kontrolišemo skok, to su najbitnije stvari. U napadu treba da igramo brzo, timski kao što smo i do sad”, rekao je Žakelj.

Partizan, koji je regularni dio završio na drugom mjestu, u četvrtfinalu je bio bolji od Spartaka, a u polufinalu od Dubaija.

“Imaju vhunski tim, u boljoj su formi nego ranije, dobri šuteri, imaju visoke igrače koji mogu da naprave štetu”, zaključio je Žakelj.

Centar Kenan Kamenjaš kazao je da je Partizan ove sezone pravljen za najveće domete.

“Biće teško u prvom meču. Nadam se da ćemo otvoriti utakmicu na pravi način, sa dosta kontakta u igri, i da finalnu seriju otvorimo pobjedom. Partizan ima dosta vrhunskih igrača, moramo obratiti pažnju na dosta igrača”, rekao je Kamenjaš.

Duel u dvorani Morača počeće u 21 sat.

