Sjutra polufinalni mečevi

Podgorica, (MINA) – Podgorica će u subotu i nedjelju biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše i finala Kupa za rukometašice, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

U polufinalnim duelima sjutra u 16 sati sastaće se Lovćen i Budvanska rivijera Budva, dok je za 18 sati i 30 minuta zakazan duel Sutjeske i Rudara.

Finalni meč na programu je u nedjelju u 18 sati.

Za trofej u konkurenciji rukometašica, tri sata ranije, igraće Budućnost Bemax i Rudar.

Trofej brane rukometaši Lovćena i rukometašice Budućnost Bemaksa.

Završnica Kupa Crne Gore biće odigrana u dvorani Sportsko kulturnog centra Univerziteta Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS