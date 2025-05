Sjutra novi duel Budućnost Volija i Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Crvene zvezde odigraće sjutra u Beogradu drugu utakmicu polufinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim prvi duel u dvorani Morača dobio je 104:70.

Utakmica u Beogradskoj areni počeće u 20 sati.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Eventualna majstorica na programu je u nedjelju u Podgorici.

Drugi meč odigraće sjutra i košarkaši Dubaija i Partizana (17.30).

Prvi duel u Beogradu priapo je domaćinu 102:72.

