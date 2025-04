Sjutra drugi meč finalne serije

Podgorica, (MINA) – Finalna serija EPCG Superlige, između odbojkaša Budućnost Volleya i Budve, biće nastavljena sjutra duelom u dvorani Morača.

Budva je prvi međusobni duel pred svojim navijačima 3:0 i najavila borbu za sedmu uzastopnu šampionsku titulu.

Budućnost predvođena kapitenom Nikolom Radovićem vjeruje da može izjednačiti rezultat u seriji i produžiti borbu za trofej.

“Nakon poraza u finalu Kupa i u prvoj utakmici plej-ofa, očekujem da odigramo na visokom nivou i uz što manji broj grešaka. Cijele godine treniramo i radimo za ovakve mečeve i sigurno je da ćemo dati svoj maksimum“, poručio je Radović.

Kapiten Budve Balša Radulović naglasio je da njegov tim dolazi u Podgoricu sa jasnim ciljem – da napravi brejk i dođe na korak od šampionskog trofeja.

“Očekuje nas tvrda utakmica na gostujućem terenu, ali dobro poznajemo ekipu Budućnosti. Spremno ulazimo u ovaj meč i želimo da napravimo sledeći korak ka osvajanju titule”, kazao je Radulović.

Početak duela zakazan je za 19 sati.

U finalu igra se na tri pobjede.

