Sjutra atletski miting u Baru

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni 31. međunarodni atletski miting Bar 2025 biće održan sjutra na stadionu Topolica, najavili su organizatori manifestacije.

Očekuje se nastup više od 200 takmičara iz regiona, kao i iz Švedske i Mađarske.

Na programu je 16 disciplina, a organizator je za najbolje predvidio i novčane nagrade.

Biće nagrađeno pet najboljih rezultata po IAAF tablicama u trčanjima i po tri u skokovima i bacanjima.

Organizator će sa 500 EUR nagraditi najbolji rezultat mitinga Trofej “Boro Ičević”, rekord mitinga sa 300, dok će 100 EUR dobiti najbolji atletičar Mornara po IAAF tablicama.

Miting će imati sankcionisani karakter – učestvovaće paratletičari Miloš Spaić i Vlado Terić, koji će se nadmetati u bacanju kugle.

Takmičenje će početi u 14 sati.

Miting će biti održan pod pokroviteljstvom Opštine Bar i uz podršku Atletskog saveza, a u organizaciji AK Mornar.

