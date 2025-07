Sineru trofej u Londonu

Podgorica, (MINA) – Italijanski teniser Janik Siner pobjednik je Vimbldona.

On je večeras u Londonu, u finalnom meču, savladao Španca Karlosa Alkarasa 3:1, po setovima 4:6, 6:4, 6:4 i 6:4.

Do prvog trofeja u Londonu došao je nakon tri sata i deset minuta igre.

To je njegov četvrti grend slem trofej u karijeri, nakon što je 2024. i 2025. osvojio Australijan open i US Open prošle godine.

Alkaras je prethodne dvije godine osvao trofej na Vimbldonu, a u karijeri ima pet grend slem trofeja.

