Siner zaustavio Đokovića, za trofej protiv Alkarasa

Podgorica, (MINA) – Italijan Janik Siner, vodeći na rang listi najboljih tenisera svijeta, prvi put u karijeri igraće u finalu Rolan Garosa.

On je večeras u polufinalnom meču pobijedio Novaka Đokovića 3:0 (6:4, 7:5 i 7:6).

Rival u finalu biće mu aktuelni šampion Rolan garosa, Španac Karlos Alkaras.

Spektakl dvojice vodećih na rang listi zakazan je za nedjelju, u 15 sati.

