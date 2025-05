Simonovska sudi finalni turnir Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Sonja Simonovska sudiće mečeve finalnog turnira Lige šampiona za odbojkašice, koji će predstojećeg vikenda biti odigran u Istanbulu, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Ona je delegirana za drugog sudiju polufinalnog duela Vakifbanke iz Istanbula i Savino del Bene Skandići.

U drugom polufinalu sastaće se Numua Vero Volej Milano – Kararo Imoko Koneljano.

U velelepnoj Ulker sports areni, koja prima 13.500 gledalaca, polufinala su zakazana za 16 i 19 sati, a u istim terminima, u nedjelju, 4. maja, igraće se mečevi za treće mjesto i veliko finale.

Odbojkašice Koneljana brane titulu prvaka Evrope, do koje su prošle sezone došle pobjedom upravo nad rivalom u ovogodišnjem polufinalu, ekipom Vero Voleja.

Vakifbank je pehar Lige šampiona osvajao dvije sezone prije Italijanki.

Ekipa Skandićija je prvi put u istoriji kluba na fajnal foru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS