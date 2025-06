Simonović: Olimpijski dan više od praznika, podsjetnik na jedinstvo i solidarnost

Podgorica, (MINA) – Sport ne zna za granice, vjeru, ni naciju, poznaje samo poštovanje, fer-plej i zajednički cilj, poručio je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović.

On je, na svečanosti obilježavanja Olimpijskog dana, kazao da današnji dan treba da bude više od praznika i podsjetnik da su jedinstvo i solidarnost najjače medalje koje jedno društvo može osvojiti.

Olimpijski dan obilježava se širom svijeta u čast osnivanja Međunarodnog olimpijskog komiteta i simbolizuje univerzalne vrijednosti sporta – solidarnost, jedinstvo, poštovanje i prijateljstvo.

Saopšteno je da je ove godine poseban fokus stavljen na uključivanje djece, sportista, trenera, kao i djece bez državljanstva i iz migrantskih zajednica, u saradnji sa UNHCR-om.

Simonović je kazao da smo posljednjih godina svjedoci da svijet pokazuje podjele, nepravde i neizvjesnosti.

Prema njegovim riječima, zato je važno da Olimpijski dan sve podsjeti na ono što ih spaja.

“U svakom djetetu koje se danas uhvati za loptu, u svakom aplauzu i u svakom osmijehu prepoznajemo istu poruku: zajedno smo jači. Olimpijski duh nije rezervisan samo za najveće arene i medalje. On živi ovdje među nama na terenima, igralištima i u školskim salama širom Crne Gore. On živi u svakom treneru koji vjeruje, u svakom roditelju koji bodri, i u svakom djetetu koje sanja”, rekao je Simonović.

On je naglasio da u Crnogorskom olimpijskom komitetu sport vide kao temelj društva u kojem su djeca bezbjedna i podržana da postanu ono što jesu.

“Vjerujemo u društvo u kojem sport ne bira već prihvata, štiti i oblikuje svako dijete, bez straha i bez prepreka. Društvo u kojem ćemo zajedno razvijati nove programe za mlade, ulagati u zdravlje i obrazovanje i pripremati naše sportiste za najveće svjetske izazove”, rekao je Simonović.

On je saopštio da je COK, povodom Olimpijskog dana, donirao 10.000 EUR Kliničkom centru Crne Gore, instituciji koja svakodnevno brine o zdravlju i jedinoj ustanovi u državi koja pruža zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa.

“COK, kao nosilac i promoter univerzalnih vrijednosti olimpizma, i Klinički centar, kao stub zdravstvenog sistema Crne Gore, dijele istu misiju – posvećenost društvenoj odgovornosti, zdravim načinima života, brizi za buduće generacije i izgradnji humanijeg društva. Naša saradnja simbolizuje vezu između sporta i zdravlja, između tijela koje se kreće i društva koje brine”, rekao je Simonović.

Šefica kancelarije UNHCR-a u Podgorici Stefani Kraus kazala je da zajednička inicijativa sa COK-om pokazuje koliko sport može biti bitan snažan alat za inkluziju, zaštitu i otpornost – posebno za djecu izbjeglice i djecu u riziku od apatridije.

“Ovogodišnji dan izbjeglica poziva na globalnu solidarnost. Podsjeća da izbjeglice nijesu zaboravljene. Da nijesu same, da smo tu da podržimo i pružimo dobrodoišlicu”, kazala je Kraus.

Ona je istakla da sport osnažuje djecu, uči ih timskom radu, promovuše dobrobit i vraća osjećaj normalnosti.

“Crna Gora već više od tri decenije pokazuje solidarnost sa izbjeglicama, a današnji dan još jedan je primjer tog duha dobrodošlice”, kazala je Kraus.

Prema njenim riječima, osmjesi koji se vide na licima djece pravi su dokaz šta inkluzija znači.

“Nastavimo ulagati u u saosjećanje, u zajednička iskustva, iu vrijednosti kjoja nas povezuju. U sportu nema granica – postoje samo prilike da se povežemo, rastemo i napredujemo”, rekla je Kraus.

Generalni direktor Direktorata za mlade i saradnju sa NVO u Ministarstvu sporta i mladih Darko Stojanović podsjetio je da Olimpijski dan podsjeća na 23. jun 1894. godine kada je na Kongresu na Sorbomni, u Parizu, osnovan Međunarodni olimpijski komitet.

“Današnji dan sjeća nas na početak modernog doba u istoriji sporta, odnosno, to je dan koji predstavlja simbol moderne olimpijske ideje, međusobnog poštovanja i prijateljstva među sportistima, pa slobodan sam reći i među narodima. Na današnji dan udareni su temelji, nove ere sportskih takmičenja, ere koja na poseban način briše granice i razlike, uspostavlja veze među narodima, ali i čvrsti načete niti koje u modernom dobu brzo nastaju”, rekao je Stojanović.

On je naglasio da je sport najbolji korektivni faktor, a u olimpizmu je sve objašenjeno.

“Vlada Crne Gore čvrsto stoji na tim temeljima, a Ministarstvo sporta sprovodi politiku gradnje mirne sportske kuće, vođene olimpijskom poveoljom”, zaključio je Stojanović.

Sekretar Sekretarijata za sport Glavnog grada Darko Nikčević kazao je da obilježavajući Olimpijski dan danas, više nego ikad, podsjećamo se snage sporta da ujedini, inspiriše i motiviše na zdrav život, ispunjen idealmima koje propagira.

“Posebno mi je drago što je ovogodišnji događaj posvećen inkluziji i jednakim šansama za svu djecu, u saradnji sa UNHCR-om. Zahvaljujem COK-u na donaciji KCCG-e, to je snažna poruka da sport, osim što jača tijelo, gradi i zdravu zajednicu”, rekao je Nikčević.

On je naglasio da je Olimpijski dan prilika da podrže crnogorske sportsite, proslavimo uspjehe i inspirišemo nove generacije da žive i treniraju u duhu fer-pleja.

U okviru proslave Olimpijskog dana, koja je održana pod geslom Pokreni se, organizovane su “mini olimpijske igre” za djecu i brojne zabavne aktivnosti.

Najmlađi su se nadmetali u igrama vruće stolice,

Čovječe, ne ljuti se, olimpijskoj slagalici, a bio je organizovan i plank izazov.

Za najuspješnije i najupornije obezbijeđene su nagrade, a svi učesnici imali su priliku da rzgovaraju i upoznaju se sa brojnim crnogorskim reprezentativcima, od koji su neki nosioci medalja sa evropskim i svjetskim prvenstvaima i Olimpijskim igrama.

Proslava Olimpijskog dana održana je u organizacciji COK-a, uz podršku Olimpijske solidarnosti i Glavnog grada, a u saradnji sa UNHCR-om i Ministarstvom sporta i mladih.

