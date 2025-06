Seniorima bod u Rumuniji

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je od Letonije 3:2 (22:25, 25:21, 25:19, 21:25 i 15:10), u drugoj utakmici prvog turnira Zlatne lige u rumunskom Mioveniju.

Za dva osvijena seta izabranici selektora Ivice Jevtića nagrađeni su bodom.

Na otvaranju turnira juče su poraženi od Rumunije 3:0.

Letonija je do pobjede došla nakon dva sata i 22 minuta igre.

Najefikasniji na terenu bio je Đorđe Jovović sa 23 osvojena poena.

Dvocifren je bio i Benjamin Hadžisalihović sa deset, a poen manje imao je Matija Ćinćur.

U pobjedničkom timu najbolji je bio Fejmanis Gustavs sa 15 poena.

Izabranici Ivice Jevtića nakon turnira u Rumuniji očekuje povratak za Crnu Goru, gdje ih narednog vikenda očekuju mečevi sa protiv Češke i Finske.

