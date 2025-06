Šćekić: Sport i turizam dva nerazdvojiva i međusobno povezana segmenta

Podgorica, (MINA) – Sport i turizam u savremenim državnim sistemima dva su nerazdvojiva i međusobno povezana segmenta, kazao je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

On je, na međunarodnoj konferenciji Sport Tour 2025 na Jahorini, kazao da sport ne samo da na najbolji način promoviše državu, već istovremeno utiče na zdravlje građana, ali i na razvoj pojedinih grana privrede, kao što je turizam.

Šćekić je istakao da se ta veza najbolje pokazala proteklih mjeseci kada je Crna Gora bila domaćin nekoliko velikih međunarodnih sportskih događaja.

“Ti događaji nijesu promovisali Crnu Goru samo u sportskom, već i u turističkom smislu – kroz popunjenost smještajnih kapaciteta u predsezoni, povrat ulaganja i punjenje budžeta, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou“, kazao je crnogorski ministar.

Tokom boravka na konferenciji Šćekić je imao i nekoliko bilateralnih sastanaka, na kojem je razgovarano o mogućnostima za intenziviranje saradnje u oblasti sporta, razmjeni dobrih praksi i zajedničkim inicijativama u cilju unapređenja sportske infrastrukture i programa za mlade u regionu.

Šćekić je zahvalio organizatorima na realizaciji regionalne konferencije, naglasivši da je svim zemljama u regionu potrebno sistemsko uređenje oblasti sporta i turizma.

“Crna Gora je država sporta i prepoznata turistička destinacija. Potreban nam je snažan spoj između sporta i turizma i već smo krenuli sa određenim koracima. Konferencija nam je značajna da čujemo konkretne prijedloge i iskustva, kako bismo u sistemskom i normativnom smislu došli do najboljih rješenja“, izjavio je Šćekić.

On je naglasio da ulaganje u sport nije trošak već investicija.

“I to moraju da shvate svi oni koji donose odluke i kreiraju budžete”, rekao je Šćekić.

