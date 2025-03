Šćekić predvodio delegaciju na Specijalnoj Olimpijadi u Torinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora kroz podršku Specijalnoj Olimpijadi potvrđuje svoju posvećenost stvaranju jednakih mogućnosti za sve sportiste i promociji sporta kao sredstva za društvenu inkluziju, kazao je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

On je predvodio delegaciju Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvjete na Specijalnoj Olimpijadi, koja će do 15. marta biti održana u Torinu.

Šćekić je, kako se navodi u saopštenju, tokom boravka u Italiji razgovarao sa predsjednikom Specijalne Olimpijade Timom Šrajverom o unaprjeđenju inkluzivnog sporta u Crnoj Gori i jačanju međunarodne saradnje u toj oblasti, kao i sa regionalnim predsjednikom i izvršnim direktorom za Evropu i Euroaziju Davidom Evanđelistom i Meri Dejvis – glavnom izvršnom direktoricom Specijalne Olimpijade.

Specijalna Olimpijada je globalni pokret koji od 1968. godine omogućava djeci i odraslima s intelektualnim poteškoćama da se bave sportom, treniraju i takmiče se u duhu olimpijskih vrijednosti.

