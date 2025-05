Šćekić: Posvećeni jačanju međunarodne saradnje u oblasti sporta i omladinske politike

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena jačanju međunarodne saradnje u oblasti sporta i omladinske politike, kao i stvaranju uslova za razvoj mladih kroz sport, obrazovanje i volonterizam, kazao je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Šćekić je tokom zvanične posjete Andori razgovarao sa ministarkom kulture, omladine i sporta Kneževine Andore, Mònikom Bonel Tuse.

Andora je domaćin Igara malih zemalja Evrope, takmičenja koje okuplja sportiste država sa manje od milion stanovnika.

“Ministri su razmijenili iskustva i razgovarali o aktivnostima koje sprovode njihova ministarstva, kako u oblasti sporta, tako i u okviru omladinske politike. Poseban akcenat stavljen je na razmjenu dobrih praksi u cilju promocije zdravih stilova života i aktivnog uključivanja mladih u sportske i društvene aktivnosti”, piše u saopštenju ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da je u Andori sport visoko zastupljen u svim kategorijama društva, sa posebnim fokusom na školski sport.

Ministarka je istakla važnost formiranja sportskih škola i specijalizovanih odjeljenja u okviru obrazovnog sistema, kao i zajedničke projekte koje realizuju sa Ministarstvom prosvjete, a koji imaju za cilj prevenciju negativnih uticaja na djecu i mlade tokom odrastanja.

Šćekić je pohvalio organizaciju Igara mlaih zemalja.

On je uputio poziv ministarki Bonel Tuse da posjeti Crnu Goru, sa ciljem razmjene dobrih iskustava i praksi iz domena svojih resora i jačanja bilateralne saradnje između dvije države.

Sastanku ministara prisustvovao je i crnogorski ambasador u Parizu Ivan Ivanišević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS