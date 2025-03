Šćekić i Gajić najavili kandidaturu za Eurovolej

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Srbija kandidovaće se, zajedno sa Hrvatskom i Mađarskom, za organizaciju muškog odbojkaškog šampionata Evrope 2028. godine, najavili su ministri sporta dvije države Dragoslav Šćekić i Zoran Gajić.

Ščekić je na konferenciji za novinare u Vili Gorica, rekao da su prilikom sastanka sa Gajićem, na kojem je prisustvovao i predsjednik Evropske odbojkaške federacije, pokrenuli temu oko organizacije Evropskog prvenstva u odbojci 2028. godine.

“Očekujemo da zajedno, mi, Srbija, Hrvatska i Mađarska budemo domaćini takvog događaja. To bi mnogo značilo za našu državu i sport, naš odbojkaški tim, ali i za promociju naše turističke ponude”, kazao je Šćekić.

Šćekić je dodao da će Crna Gora od Srbije dobiti i podršku u razvoju školskog sporta, ali i otvaranju Zavoda za sportsku medicinu.

On je kazao da je na sastanku naglašena ideja o pokretanju regionalne lige u odbojci, te organizaciju turnira prvaka država bivše Jugoslavije.

Šćekić je rekao da su za to potrebne finasnije, ali da je siguran da će svi subjekti koji znaju šta sport znači za državu, podržati takve ideje.

Gajić je kazao da su zajedničkim lobiranjem uspjeli da pronađu lojalne i veoma jake predstavnike u Evropskoj konfederaciji i da se zajedničkim snagama bore za organizaciju Evropskog prvenstva 2028. godine.

“Nadam se da ćemo uspjeti zajedno sa Hrvatskom, Crnom Gorom i Mađarskom da napravimo jedno istorijsko takmičenje”, rekao je Gajić.

