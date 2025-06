Šćekić: Cilj unaprijediti postojeći Zakon o sportu

Podgorica, (MINA) – U predlogu Zakona koji će biti upućen Vladi neće biti ništa što bi crnogorski sport vratilo nazad i uskratilo nekome budućnost, kazao je ministar Dragoslav Šćekić na okruglom stolu u okviru javne rasprave o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

On je, tokom tročasovne i na momente burne rasprave, naglasio da će se Ministarstvo sporta i mladih potruditi se da makar za korak unaprijedi postojeći Zakon o sportu.

“Važeći Zakon o sportu implementira se već pet godina. Sagledali smo sve njegove prednosti, ali i prostor za unaprjeđenje i za izmjene kako bi odgovorili na izazove i potrebe savremenog sporta”, rekao je Šćekić.

On je kao ključne stvake u izmjenama naveo model finansiranja krovnih sportskih organizacija i

nacionalnih sportskih asocijacija, kroz ukidanje javnog konkursa i uvođenje obaveza međusobnih konsultacija između ministarstva i sportskih organizacija.

Precizirana je i procedura izbora savjeta za antidoping i finansiranje njenih akivnosti, kao i unaprjeđenje položaja COK.

Šćekić je kazao da Nacrt zakona predstavlja početni korak, a da će njegova finalna verzija biti oblikovana kroz konsultacije aa sportskom javnošću i svim zainteresovanima do 9. jula.

“Vođeni analizom šireg društvenog konteksta i principa jednakog tretmana odlučili smo da odredba iz člana 24, stav 2 Nacrta, koji glasi da se doživotna mjesečna naknada dodjeljuje sportisti sa vrhunskim reprezntativnim rezultatom ako ne ostvaruje pravo na primanje po drugom osnovu, osim prava na primanja utvrđena propisima o socijalnoj i dječijoj zaštiti, bude izbrisana iz Nacrta”, rekao je Šćekić i dobio aplauz prisutnih.

Osvajač zlatne olimpijske medalje Igor Vušurović reagovao je i kazao da je Šćekić ponizio crnogorske sportiste.

“Ko je odgovoran za to da se taj stav uošte i našao u Nacrtu. Pozvali ste sada sportiste, a ne kada ste pisali taj nacrt”, rekao Vušurović.

On se, reagujući na član 11 u kojem se navodi da su zabranjeni svi oblici političkih, pravnih, vjerskih ekonomskih i drugih uticaja na rad COK-a i POK-a, zapitao gdje počinju ti uticaji.

“Neko može da kaže iz državne firme mi ćemo da sponzorišemo neke Saveze, jer imamo uticaj da sve unutar sporta regulišemo. Ko pravi tu granicu gdje počinje uticaj”, kazao je Vušurović.

Predsjednik Dušan Simonović pohvalio je ukidanje sporne odredbe, navodeći da je to moglo ugroziti crnogorski sport.

On je kazao da sport mora imati status djelatnosti od državnog značaja.

“Mi moramo imati fond za sport, jer poznato je da od Zakona o igrama na sreću nijesmo dobili ni cent za sport. Sport mora imati povoljniji status u Crnoj Gori”, rekao je Simonović.

On je istakao da pozicija COK-a mora da se unaprjeđuje i da Nacrt predstavlja dobar put ka tome.

“COK bi trebao da bude, po prirodi stvari i po svojoj autonomiji, po onome što mu povelja MOK ostvalja, zaštićen od javnih konkursa”, kazao je Simonović.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta (POK) Igor Tomić kazao je da nije zadovoljan statusom sporta osoba sa invaliditetom u predloženom Nacrtu.

“Očekivao sam da će Nacrt dati dodatno unaprjeđenje naše male porodice. Naprotiv, jako sam nezadovoljan. Znam šta znači Olimpijski i Međunarodni paraolimpijski komitet, olimpijska povelja i koja je njena vrijednost, ali znam i šta znači više od 200 članica Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i borba koju smo vodili na međunardnoj i domaćoj sceni za ravnopravnost”, rekao je Tomić.

On je istakao da mu nije jasan razlog da se to u Nacrtu mijenja i da se COK stavlja na mjesto jedine krovne asocijacije crnogorskog sporta.

“Mi samo hoćemo svoj status, jer suprotno rješenje krši nedavno usvojenu strategiju crnogorskog sporta i niz obavezujućih međunarodnih i domaćih pravnih akata. Dajte da to riješimo u sportskoj porodici, da to ne rade drugi umjesto nas. Da tom izmjenom POK vratimo na mjesto uz većeg brata, ali na ravnopravnoj osnovi”, rekao je Tomić.

On je imao primjedbu i što nacrtom nije, kao COK-u, procentom određen iznos izdvajanja iz budžeta.

“Prije svega zbog činjenice da je POK-u, u gotovo dvostrukom uvećanju budžeta za sport posljednje dvije godine, procenat sa sedam odsto 2022. godine smanjen na ispod pet ove godine”, rekao je Tomić.

Član Radne grupe za izradu nacrta Goran Macanović kazao je dokument koji je na javnoj raspravi nije rezultat rada te grupe.

“Ponuđeni tekst nije rezultat rada radne grupe. Možda jeste dijela radne grupe sastavljene od predstavnika Ministarstva. Posljednji sastanak radna grupa imala je 18. juna 2024. godine. Na tom sastanku sam predložio da nijedan tekst nacrta ne ode u javnost, a da ne dobije saglasnost radne grupe”, rekao je Macanović.

On je istakao da je POK od tada dostavljao komentare 5-6 puta, a nijedan odgovor nije dobio.

Legendarni stručnjak Dragan Adžić apelovao je da se zakonski reguliše status trenera i da stručnjaci koji su do trona i medalja doveli brojne sportiste moraju dobiti svoj status.

Predstavnik Fudbalskog saveza Mladen Ivanović istakao je da je Zakon iz 2018. godine prenormiran, da nije dobar i da mora pretrpjeti značajne promjene.

Nekadašnji bokser Boško Drašković kazao je da je Crnoj Gori neophodan zakon koji će zaštiti sportiste i nadamo se da više niko neće probati da ih uslovljava.

Nekadašnji direktor Uprave za sport i mlade Dragan Drobnjak zatražio je poboljšanje statusa zaslužnih sportskih radnika i predložio izradu novog Zakona, navodeći da postojeći nije dobar.

Svoj status u nacrtu zakona traže i najbolje crnogorske sudije, koje su imale čast da dijele pravdu na najvežim svjetskim takmičenjima, kao i sportisti čiji sportovi nijesu na olimpijskim paraolimpijskim igrama.

Bilo je i riječi i o starosnoj granici za dobijanje naknade vrhunskim sportistima, da ona ostane 35 ili da bude vražena na 40, kako stoji u nacrtu.

