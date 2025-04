Šćekić čestitao rukometašicama plasman na SP

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić čestitao je crnogorskim rukometašicama plasman na Svjetsko prvenstvo.

Ženska rukometna reprezentacija pobijedila je u Podgorici, u revanš meču baraža, selekciju Portugala 30:26 i sa dva trijumfa izborila plasman na 19. veliko takmičenje.

Šćekić je kazao da su upornost rukometašica, timska igra i posvećenost još jednom donijele radost cijeloj Crnoj Gori.

“Takav kontinuitet na najvišem nivou svjetskog sporta potvrda je vaše snage, kvaliteta i profesionalizma. Ponosni smo na vas i sigurni da ćete i na predstojećem prvenstvu dostojno predstavljati našu zemlju. Srećno u daljim pripremama i hvala vam što nas činite ponosnim”, piše u čestitki Šćekić.

