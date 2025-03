Šćekić čestitao omladinskoj reprezentaciji plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić čestitao je omladinskoj fudbalskoj reprezentaciji Crne Gore plasman na Evropsko prvenstvo.

Mlada fudbalska reprezentacija danas je, pobjedom protiv Gruzije 3:1, obezbijedila učešće na šampionatu Evrope.

„Više nego ponosnim učinili ste nas ovog popodneva. Vaša dostojanstvena borba za svaku loptu, vaš odnos prema rivalu, vaša radost nakon svake uspješne akcije i postignutih pogodaka čini našu malenu državu i fudbalsku zajednicu velikom kao prvenstvo na koje ste izaborili učešće“, naveo je Šćekić u čestitki.

Kako je rekao, ta ekipa Crne Gore uradila je nešto što mnoge generacije prije njih nijesu mogle i to na način za ponos svakog u Crnoj Gori.

„Plasman među osam najboljih fudbalskih reprezentacija Evrope već je uspjeh neslućenih razmjera, ali mi od vas očekujemo još radosti i dobrih rezultata. Vi ste tek zakoračili na ozbiljnu sportsku scenu i budućnost je vaša, a ponos na rezultate i naš“, poručio je Šćekić.

On je zaključio da se divi istrajnosti, vjeri u uspjeh i načinu na koji su mladi igrači Crnu Goru upisali u fudbalsku istoriju.

