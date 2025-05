SC Derbi ubjedljiv protiv Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija savladali su večeras u Podgorici ekipu Sutjeske 89:58, u prvom meču polufinala plej-ofa Prve A EKO crnogorske lige.

Podgorički sastav poveo je 1:0 u polufinalu, a priliku da se domogne finala imaće već u utorak, kada se u Nikšiću igra drugi meč.

SC Derbi su do pobjede vodili Davir Mirković sa 15,

Emir Hadžibegović je ubacio 14, dok je Luka Bogavac meč završio sa 11 poena.

U redovima Sutjeske jedini dvocifren bio je Filip Barović sa 11 poena.

