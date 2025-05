SC Derbi prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija plasirali su se u finale plej-ofa Prve A EKO muške crnogorske košarkaške lige.

SC Derbi je večeras u Nikšiću, u drugom meču polufinala, savladao Sutjesku 90:76 i sa 2:0 u seriji izborio finale.

Prvi međusobni duel u Podgorici dobio je 89:58.

Pitanje pobjednika u Nikšiću riješeno je do polovine meča, kada je SC Derbi stekao prednost od 17 poena (50:33).

Podgorički sastv u Nikšiču igrao je bez Erika Nila i budućih igrača u NCAA ligi, Davida Mirkovića i Andrije Grbovića.

U pobjedničkom timu Igor Drobnjak ubacio je 21 poen, Zoran Vučeljić je dodao 17, Nikola Pavlićević 15, a po poen manje Emir Hadžibegović i Luka Bogavac.

U ekipi Sutjeske Filip Barović i Bogdan Bojić ubacili su po 13, a poen manje Jovan Vojinović.

Drugi polufinalni par čine Budućnost Voli i Podgorica Bemaks, a termin će biti naknadno određen.

