Savićević: Vijek emocije onih koji će zauvijek ostati uz Budućnost

Podgorica, (MINA) – Vijek Budućnosti predstavlja vijek truda, rada, posvećenosti, krvi i znoja, čiste emocije onih koji će zauvijek ostati uz Budućnost, rekao je predsjednk Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević.

Podgorički klub obilježio je večeras vijek postojanja – svečanom akademijom i prigodnim kulturno-umjetničkim programom, uz prisustvo brojnih velikih igrača koji su proslavili plavo-bijeli tim.

Fudbalski klub Budućnost osnovan je kao Radničko sportsko društvo Zora.

Kasnije je klub mijenjao ime u Građanski sportski klub Budućnost, pa u Sportski klub Crna Gora, da bi konačno dobio naziv Fudbalski klub Budućnost nakon Drugog svjetskog rata.

Legendarni fudbalski as kazao je da je vijek postojanja svjedočanstvo ljubavi svih koji su bili dio ove nevjerovatne priče.

“Tu prije svega mislim na Milana Rogošića, Miša Folića, Boža Dedovića, Danila Karadžića, Slavka Vlahovića, Janka i Anta Miročevića. Ovdje sam napravio prve korake u karijeri i naučio što je posvećenost fudbalu. Svaki trenutak proveden u dresu Budućnosti bio je osnov moje karijere i zahvalan sam svima koji su značajno moj uticali”, rekao je Savićević.

On je naglasio da se iskreno nada da je makar malo vratio ono što je Budućnost njemu dala kao igraču.

Savićević je dres tada titogradskog kluba nosio od 1983. do 1988. godine.

“Razvoj Budućnosti imao sam prilike da gledam kroz različite prizme. Kao dječak iz Titograda, preko igrača kluba, kao i predsjednika Saveza, i mogu slobodno reći da je Budućnost veliki klub i pravi reprezent našeg grada”, rekao je Savićević.

On je predsjedniku FK Budućnost Bošku Kovačeviću poklonio uramljen dres reprezentacije Crne Gore sa brojem 100 – kao čestitku najvećem crnogorskom klubu na velikom jubijelu.

“Iako nije osvojila trofej u Jugoslaviji, tada titogradska, a danas podgorička Budućnost, bila je rame uz rame sa velikanima u jednom segmentu. Stasavali su vrhunski igrači koji su postajali reprezentativci i igrali za velike evropske klubove. U tom je naš klub bio šampion i posebno me raduje što se u klubu rađaju novi šampioni koji će nas predstavljati na najbolji mogući način”, kazao je Savićević.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je Fudbalski klub Budućnost uspješna sportska priča.

“To je priča o životu, o usponima, padovima, porazima, o velikim postignućima kakva su bila ona iz 1965. i 1977. godine o kojima je brujala velika Jugoslavija. Ali i priča o selidbama u niže fudbalske rangove”, rekao je Mujović.

Prema njegovim riječima, Budućnost je priča o porodici, vjernim navijačima, koji su uz svoj klub i u dobru i u zlu, i onda kada je trebalo bodriti fudbalske virtouze kakvi su bili Tonko Miročević, Caco Ljumović, Dragan Vujović, Dejo Savićević ili Predrag Mijatović, ali i onda kada je trebalo aplaudirati protivniku boljem od sebe.

“Publika je nosila Budućnost, a Budućnost je uzvratila i učinila da se stvori taj kult dostojanstvene i objektivne podgoričke publike”, rekao je Mujović.

On je istakao da je Budućnost ideja koja okuplja, koja sabira, prenosi se s koljena na koljeno i od koje nema odstupanja.

“Sto godina otkad smo s tobom mi je poklič, ali i spoznaja koliko je veliki broj generacija utkao sebe u ovaj klub. A oni, igrači, bili su i ostali ljubimci sportske Podgorice. O njima se pričalo na svakom koraku – pričalo se u Hamzinoj poslastičarnici, pričalo se u hotelu Crna Gora, pričalo se u Radovču, na ćošku kod pošte, pričalo se kod frizera, kod obućara. Ovaj grad je živio za nedjeljne fudbalske svetkovine pod Goricom”, kazao je Mujović.

On je naglasio da je Budućnost reprezent Podgorice i to je jedino racionalno objašnjenje te beskrajne ljubavi Podgoričana prema tom klubu”, rekao je Mujović.

“Slušajući radio prenos 1988. godine iz Tuzle, dobro sam upamtio riječi reportera koji je rekao: danas se na stadionu Tušanj sastaju dvije ekipe sa najljepšim imenom – Sloboda i Budućnost. Slobodu živimo, u slobodi uživamo, a Budućnost gradimo i želimo da bude svijetla i prosperitetna. Neka je vječna Crna Gora, neka je vječna Podgorica, neka je vječan Fudbalski klub Budućnost”, zaključio je Mujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS