Savić odredio putnike za turnir u Zenici

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore učesvovaće krajem sedmice na tradicionalnom međunarodnom turniru “Josip Škija Katalinski” u Zenici, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Selektor Vladan Savić za nastup na tom turniru pozvao je 22 igrača.

Na spisku su golmani – Ljeon Camaj (Dečić Admiral bet) i Filip Radović (Budućnost);

odbrana – Radovan Radunović, Nemanja Nišavić, Ognjen Bašanović (Budućnost), Aleksa Radonjić (Akademija siti), Damjan Bešović, Bogdan Jokić (Stari Aerodrom), Milan Bojović (OFK Berane) i Stefan Vukčević (Lovćen);

vezni red – Vasilije Ljutica (Mornar), Petar Vuković (Budućnost), Viktor Vojinović, Simon Kalezić, Andrej Pejović (Akademija siti) i Jovan Raković (Stari Aerodrom);

napad – Danilo Vukčević (Budućnost), Pavle Carević (Budva), Đorđe Peruničić (Stari Aerodrom), Petar Vujović (Lovćen), Vidak Božović (Igalo) i Đorđe Marković (Podgorica).

Turnir će biri odigran na Trening kampu Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i hercegovine, a osim crnogorske i reprezentacije domačina, učestvovaće i selekcije Sarajeva i Beograda.

Crna Gora će na startu turnira, u petak (10.30), igrati sa selekcijom Beograd.

