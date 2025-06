Savić objavio spisak za SP

Podgorica, (MINA) – Selektor Dejan Savić objavio je danas spisak od 23 igrača koji konkurišu za mjesto u vaterpolo reprezentaciji Crne Gore na Svjetskom prvenstvu, koje će od 11. do 24. jula biti odigrano u Singapuru.

Na spisku su Petar Tešanović, Darko Đurović, Lazar Andrić, Vladan Spaić, Miroslav Perković, Dušan Banićević, Savo Ćetković, Aljoša Mačić, Dimitrije Obradović, Matija Sladović, Jovan Vujović, Marko Mršić, Vasilije Radović.

Pozvani su i Strahinja Gojković, Danilo Radović, Dušan Matković, Nikola Moskov, Filip Gardašević, Đuro Radović, Petar Vujošević, Balša Vučković, Vuk Drašković i Dimtri Holod.

Holod je pozvan na pripreme nacionalnog tima, nakon što je pokrenuta procedura da dobije “sportsko državljanstvo”, na osnovu predloga stručnog štaba reprezentacije i Stručnog savjeta VPSCG.

U stručnom štabu selektora Savića, su Nenad Vukanić, Edvard Bonelo, Vasko Vučković i tim menadžer Mlađan Janović.

Vaterpolisti će do 9. juna trenirati u Herceg Novom, a zatim pripreme nastaviti u inostranstvu.

Plan priprema biće detaljno saopšten u petak.

Crna Gora će na Svjetskom prvenstvu u Singapuru igrati u grupi D, u kojoj su Grčka, Hrvatska i Kina.

Prvoplasirane ekipe iz četiri grupe izboriće direktan prolaz u četvrtfinale, a drugoplasirane i trećeplasirane kroz plej-of će razigravati za plasman među osam najboljih.

