Savić: Crna Gora dobila izuzetne rivale

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti na žrijebu za Svjetsko prvenstvo u Singapuru dobili su izuzetne rivale i to treba da im bude samo motiv više da ostvare što bolji plasman u grupi, kazao je selektor Dejan Savić.

Crna Gora je voljom žrijeba svrstana u grupu D sa Hrvatskom, Grčkom i Kinom.

Pobjednik grupe plasiraće se direktno u četvrtfinale, dok će drugoplasirana i trećeplasirana selekcija igrati za plasman među osam najboljih protiv ekipa iz grupe C u kojoj su Singapur, Brazil, Kanada i Sjedinjene Američke Države.

Savić je kazao da je na papiru najteža B grupa, u kojoj su Australija, Španija, Mađarska i Japan.

“Mi smo dobili izuzetne rivale koji mogu da nam budu samo motiv više da ostvarimo što bolji plasman u grupi. Naravno da ne smijemo da se opuštamo u kasnijem ukrštanju sa grupom C. Moramo prije svega da se usredsredimo na našu igru i nas same, kao i da idemo korak po korak razmišljajući samo pozitivno”, kazao je Savić.

Kapiten Petar Tešanović naglasio je da je bilo jasno da će Crna Gora iz trećeg šešira dobiti tešku grupu.

“Tako je i bilo. Hrvatska i Grčka su konstantno u vrhu svjetskog vaterpola, dok Kina nije na nivou, ali vjerujem da će doći maksimalno spremni. Dobra stvar je što se u eliminacionoj fazi ukrštamo sa timovima iz grupe C, što znači da bismo u osmini finala, ako ne budemo prvi u grupi, igrali protiv Brazila ili Kanade”, rekao je Tešanović.

On je podsjetio da je Crna Gora na šampionatu svijeta u Japanu, u osmini finala, igrala protiv Hrvatske, koja je tada bila evropski prvak.

“Ovog puta će rival ipak biti mnogo povoljniji. Naravno, u četvrtfinalu bi nas čekala vrhunska selekcija. U svakom slučaju, imaćemo dosta vremena da se spremimo i da u najboljoj mogućoj formi dočekamo prvenstvo”, rekao je Tešanović.

Šampionat je na programu od 11. do 24. jula.

