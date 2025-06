Šampionke Evrope prejake za crnogorsku selekciju

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je u Brnu od Belgije 87:53, u utakmici drugog kola C grupe Evropskog prvenstva.

To je drugi poraz crnogorske selekcije, nakon što je na startu šampionata izgubila i od Češke 89:44.

Zvanični šampion meč je počeo serijom od 23:0 i ostatak meča lišio svih dilema.

Izabranice selektorke Jelene Škerović, koje su prve poene ubacile u sedmom minutu, su u drugoj i trećoj četvrtine pružili su nešto bolju igru, ali daleko od toga i da su uspjele i da ublaže poraz.

Crnogorske košarkašice u posljednjem kolu igraće u nedjelju sa Portugalom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS