Šahtjor iznenadio Barselonu, slavila i Borusija

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Barselone poraženi su večeras u Hamburgu od Šahtjora 1:0, u četvrtom kolu F grupe Lige evropskih šampiona.

Odlučujući pogodak, za drugi trijumf ukrajinskog tima, postigao je Danilo Sikan u 40. minutu.

U F grupi slavila je i Borusija, koja je u Dortmundu savladala Njukasl 2:0.

Njemački predstavnik do drugog trijumfa vodili su Niklas Fulkrug u 26. i Julian Brant u 79. minutu.

Ostali večerašnji dueli počeće u 21 sat.

Sastaće se:

Grupa E Atletiko Madrid – Seltik

Lacio – Fejenord;

Grupa F

Milan – Pari sen Žermen;

Grupa G

Crvena zvezda – Lajpcig

Mančester siti – Jang boj;

Grupa H

Porto – Antverpen.

Dueli četvrtog kola u grupama A, B, C i D na programu su sjutra.

