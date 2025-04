Šahovske lige od sjutra u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Objedinjena ligaška takmičenja Šahovskog saveza Crne Gore počeće sjutra u Herceg Novom, a okupiće više od 400 šahistkinja i šahista, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da će istovremeno biti igrane Premijer, Prva, Druga, Ženska i Pionirska liga.

Najviše pažnje privlači takmičenje u najkvalitetnijoj, Premijer ligi.

Elektroprivreda iz Nikšića pokušaće da odbrani titulu, a glavni konkurenti biće joj ekipe Budućnosti iz Podgorice i Crnogorca sa Cetinja.

Elektroprivredu će predvoditi reprezentativni velemajstorski trio Denis Kadrić, Luka Drašković i Nikita Petrov, dok Budućnost ulazi pojačana velemajstorima Aleksandrom Predkeom i Dragišom Blagojevićem.

Nova snaga u ekipi Crnogorca su velemajstor Artem Iljin i intermajstor Aleksandar Tomić.

U borbu za medalju bi se mogla uključiti i tivatska Mimoza, dok je pred ostalim klubovima borba za opstanak i sredinu tabele.

Nastupiće još ekipe Dame iz Budve, Herceg Novog, Nikšića, Omladinca Budućnosti, Rumije iz Bara i Prosvjete iz Podgorice.

Ništa manje neće biti zanimljiva i Prva liga u kojoj će se tražiti dvije vize za društvo najboljih.

Nastupiće devet klubova, nakon što je 7. Oktobar otkazao učešće.

Čini se da je jedan od glavnih favorita ekipa Zore iz Podgorice, koju predvode internacionalni majstori Kiril Klukin i četvorostruki šampion Crne Gore Predrag Nikač.

Povratak u elitu žele i prošlogodišnji članovi nikšićka Mladost i Rudar iz Pljevalja. Djeluje da su ekipe ujednačene i da će nijanse odlučiti.

Druga liga će ove godine brojiti devet klubova, a borba za ulazak u Prvu ligu će biti veoma zanimljiva obzirom da su klubovi ujednačeni, a prvi nastup nakon obnove rada zabilježiće i Šahovski klub Danilovgrad Talj.

Iz Druge lige u Prvu ligu će ući dva najuspješnija kluba.

Ženska liga ove godine broji četiri ekipe, a borba za zlatnu medalju vodiće se između Elektroprivrede iz Nikšića i Herceg Novog.

Izuzetno pojačani Herceg Novi, koji će predvoditi vicešampionka Evrope Irina Bulmaga će pokušati da prekine niz Elektroprivrede na ženskom takmičenju. Borba za bronzu vodiće se između podgoričke Budućnosti i ekipe Univerziteta, a odluča će biti donešena u poslednjem kolu kada će se sastati Elektroprivreda i Herceg Novi, odnosno Budućnost i Univerzitet.

Pionirska liga broji 15 klubova, a sa po dvije ekipe će nastupiti podgoričke Dijagonale i Budućnosti, barska Rumija i nikšićka Mladost, a dvije ekipe imaće i zajednička škola šaha Elektroprivrede i Nikšića.

Nastupiće i ekipe Dame iz Budve, Herceg Novog, 7. Oktobra iz Podgorice, Mornara i Šavnika. Očekuje se da su glavni pretendenti za naslov najboljeg prve ekipe Dijagonala, Budućnosti i Rumije, te sastav Elektroprivrede.

Organizator takmičenja je Šahovski savez Crne Gore, pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih i Opštine Herceg Novi, dok je partner takmičenja Turistička organizacija tog grada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS