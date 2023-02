Šahovska reprezentacija poražena, Nikač na korak do medalje

Beograd, (MINA) – Šahovska reprezentacija Crne Gore poražena je od Venecuele 3:1, u petom kolu šahovske Paraolimpijade u Beogradu.

Jedini trijumf za crnogorski tim ostvario je Predrag Nikač, koji se time primakao osvajanju medalje za rezultat ostvaren na prvoj tabli.

Nikač je nadigrao Edgara Rivasa Kabreru, iskoristivši njegove nepreciznosti u dalekoj završnici.

Na kraju predstavnik Venecuele predao je meč, pred neodbranjivim matnim prijetnjama.

Trenutno uz Nikača, dva igrača imaju po četiri poena, dok ostali konkurenti imaju manje.

Pobjeda u posljednjem kolu garantuje mu medalju, a Nikač bi na taj način dodao u svoju kolekciju medalju sa Paraolimpijade.

Ranije je osvojio i Olimpijsku medalju i titulu prvaka svijeta u konkurenciji slabovidih i slijepih šahista.

Ostali crnogorski šahosti Milan Ivanović, Radovan Damjanović i Radenko Lacmanović nijesu mogli više od časnih poraza.

Sjutra je na programu posljednje kolo, u kome će reprezentacija tražiti pobjedu za popravljanje rezultata, a Nikač za medalje.

Mečevi posljednjeg kola počeće u 11 sati.

