Šahisti startovali pobjedom, savladana Litvanija na startu

Podgorica, (MINA) – Šahisti Crne Gore trijumfom nad reprezentacijom Litvanije od 3:1 započeli su učešće na 17. Olimpijadi za osobe sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida u Vrnjačkoj Banji.

Pobjedu nad Litvancima najavio je Predrag Nikač, koji je u holandskoj odbrani protivnika ostavio sa figurom manje, pa je Gintarasu Gribasu kapitulacija bila jedino rješenje.

Na četvrtoj tabli Milan Ivanović je u daminom gambitu opredijelio se za napad na kraljevo, dok je Sigitas Berginas forsirao damino krilo.

Radovan Damjanović i Vjekoslav Vulević su nakon velike borbe remizirali, iako su obojica imali pozicije koje su obećavale cijeli plijen.

Olimpijada je svečano danas otvorena u jednom od najprestižnijih turističkih centara Srbije, a okupila je reprezentacije sa više kontinenata.

