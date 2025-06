Šahisti slavili protiv Rumunije

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Crne Gore, nakon dva uzastopna poraza, savladala je Rumuniju 2,5:1,5, u sedmom kolu šahovske Olimpijade za osobe sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida.

Pobjedu crnogorske selekcije, kao što je to postala praksa u Vrnjačkoj Banji, najavio je Vjekoslav Vulević na drugoj tabli u efektnoj završnici protiv Georga Bratua.

Na trećoj tabli, Mihai Dima je pobjedom nad Radovanom Damjanovićem u sicilijanskoj varijanti svojoj reprezentaciji donio poravnanje.

Predrag Nikač je u mirnoj sicilijanskoj odbrani na prvoj tabli trijumfovao nad Mihailom Pribeanuom i u tom trenutku činilo se obezbijedio svojoj ekipi neriješen rezultat.

Na četvrtoj tabli Milan Ivanović je u sicilijanskoj partiji, nakon grubog previda i ostavljenog pješaka na e4, uspio da se u završnici vješto izbori za remi protiv Julijana Stretea i obezbijedi izabranicima selektora Radenka Lacmanovića važnu pobjedu pred posljednja dva kola.

Crna Gora poslije sedmog kola zauzima 11. mjesto sa sedam bodova.

Na čelu tabele nalazi se Poljska sa 12 bodova, jednim više od Španije i Venecuele.

U narednom kolu crnogorski šahisti igraće sa Mađarskom, koja je u dosadašnjem dijelu takmičenja osvojila isti broj bodova.

