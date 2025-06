Šahisti poraženi od Njemačke

Podgorica, (MINA) – Šahovska reprezentacija Crne Gore poražena je od Njemačke 3,5:0,5, u šestom kolu Olimpijade za slijepe i slabovide u Vrnjačkoj Banji.

Izabranike selektora Radenka Lacmanovića maksimalnog poraza spasio je Milan Ivanović na četvrtoj tabli remijem sa Frankom Šelmanom.

Poraze su upisali Predrag Nikač na prvoj od Mirka Ejštada, Vjekoslav Vulević na drugoj od Domimika Milera i Radovan Damjanović na trećoj tabli od Torstena Milera.

“Njemačka selekcija jeste bila blagi favorit, ali nakon prikazanog u minulih pet kola niko u našoj ekipi nije očekivao tako ubjedljiv poraz. Činjenica da smo se šest kola sastali sa tri od pet najbolje rangiranih potvrđuje kako smo imali težak raspored”, rekao je selektor Lacmanović.

On vjeruje da da slijede kvalitetnije partije i bolji rezultati cnogorskih šahista, kao i plasman iznad desetog mjesta na kojem su bili rangirani prije Olimpijade.

Crna Gora poslije šestog kola zauzima 15. mjesto sa pet bodova.

Na čelu tabele nalazi se Poljska sa deset, dok su po bod manje sakupili selekcije Španije, Venecuele, Ukrajine i Kazakhstana.

U narednom kolu crnogorski šahisti igraće sa Rumunijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS