Šah – Crnogorac korak bliže tituli

Podgorica, (MINA) – Šahisti cetinjskog Crnogorca ostvarili su pobjedu u sedmom kolu i došli ka korak od titule u Premijer ligi Crne Gore.

Crnogorac je slavio protiv Dijagonala 5,5-0,5 i ukoliko pobijedi Omladinac Budućnost i Mladost u posljednja dva kola osvojiće drugi pobjednički pehar najkvalitetnijeg ligaškog takmičenja u šahu.

U derbiju kola Herceg Novi i Budućnost su podijelili bodove, a četiri partije su odlučene u meču.

Sigurni za Novi su bili Ivan Šarić i Armin Mušović, dok su Vladimir Pajković i Andrej Šuković postavili konačnih 3:3.

Elektroprivreda je sa 5:1 nadigrala Prosvjetu, dok je druga ekipa iz Nikšića Mladost, praktično osigurala opstanak minimalnom pobjedom protiv Omladinca.

Mimoza je minimalno savladala Damu.

U Prvoj ligi Nikšić i Rudar su zabilježili nove pobjede i u posljednja dva kola trebaće im po jedna pobjeda za matematički plasman u Prmijer ligu.

Sjutra je na programu osmo kolo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS