Rudar ubjedljiv protiv Ibra, Lovćenu bod protiv Grblja

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara pobijedili su danas u Rožajama ekipu Ibra 4:0 i učvrstili se na drugom mjestu nakon 30. kola Druge crnogorske lige.

Rudar su do pobjede, 15. ove sezone, Đorđe Magdelinić u 64. i 81, Stefan Golubović u 86. i Damir Kojašević u 90. minutu.

Lovćen, trečeplasirani na tabeli, remizirao je protiv Grblja na Trenig kampu Fudbalskog saveza 1:1.

Lovćen je poveo golom Balše Radusinovića u 24. minutu.

Konačan rezultat postavio je Jusuf Sesaj u 51. minutu

Igalo je na stadionu OFK Titograda, nakon preokreta, slavilo u gostima protiv Iskre 2:1.

Danilovgrađani su poveli golom Filipa Perovića u 30. minutu.

Poravnao je Stefan Čađenović u 58, a potpuni preokret kompletirai je Jasmin iz jedanaesterca u nadokandi vremena.

U derbiju začelja, Kom je na DG areni slavio protiv Podgorice 2:0, Filipa Pavićevića u 5. i Marka Pejovića u 87. minutu.

U ovom kolu slobodna je bila Mladost.

