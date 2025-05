Rudar bolji od Mladosti

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara pobijedili su danas u Pljevljima ekipu Mladosti 2:0 i osigurali plasman u baraž za Meridianbet Prvu crnogorsku ligu.

Pljevaljski tim do pobjede vodili su Đorđe Magdelinić u 47. i 56. minutu.

Mladost je ranije izborila plasman u viši rang.

Lovćen je remizirao na gostovanju Komu 0:0, dok je Igalo slavilo protiv Grblja 2:0.

Pobjednika nije bilo u duelu Podgorice i Iskre 1:1.

Slobodan je bio Ibar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS