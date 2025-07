Roćenoviću bronzana medalja i crnogorski rekord

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Mihailo Roćenović osvojio je bronzanu medalju na juniorskom Balkanskom prvenstvu u rumunskoj Krajovi.

On je trku na 400 metara istrčao za 47,59 sekundi i postavio novi rekord Crne Gore za juniore.

Roćenović je pobijedio u svojoj finalnoj grupi B i po drugi put ove godine ispunio normu za Evropsko juniorsko prvenstvo, koje će od 7. do 10. avgusta biti održano u Tampereu.

Novi juniorski crnogorski rekorder je i Matija Vojvodić na 110 metara sa preponama sa rezultatom 14,40 sekundi.

On je završio na devetom mjestu.

Vojvodić je nastupio i u skoku u dalj i sa rezultatom 6,91 metar osvojio deseto mjesto.

U bacanju koplja nastupila je Anđelina Lašić i završila na petom mjestu hicem od 38,98 metara.

Balkanski šampionat u Krajovi okupio je više od 350 atletičara iz 22 države.

