Rijeka i Đalović osvojili i Kup Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rijeke, koje sa klupe predvodi crnogorski trener Radomir Đalović, pobjednici su Kupa Hrvatske.

Rijeka je večeeras prred svojim navijačima, u revanš meču, savladala Slaven Belupo 1:0.

Prvi duel u Koprivnici završen je 1:1.

Odlučujući pogodak postigao je Nais Đuahra u 60. minutu.

Rijeka je samo prije četiri dana osvojila titulu prvaka Hrvatske.

