Remi crnogorskih fudbalerki u Bakuu

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore osvojila je bod na startu novog ciklusa UEFA Lige nacija.

Crnogorske fudbalerke su danas u Bakuu igrale sa Azerbejdžanom 0:0.

Meč je odigran po hladnoći, vjetru i na zaleđenom terenu, a početak je pomjeren za dva sata, zbog nevremena u glavnom gradu Azerbejdžana.

Crnogorski tim je pokazao da je bolji od azerbejdžanskog, tehnički superiorniji, ali je izostao gol koji bi donio sva tri boda.

U desetom minutu Armisa Kuč je faulirana u šesnaestercu, nakon serije driblinga, ali sutkinja Tatjana Sorokopudova je ocijenila da to nije bilo dovoljno za nasjtrožu kaznu.

Iako bolje i nadmoćnije, po velikoj hladnoći i zaleđenom terenu, nijesu Crnogorske uspjele da stvore mnogo opasnih akcija, a najbliža pogotku bila je Jasna Đoković, koja je sa 25 metara snažnim udarcem šutirala preko gola.

Crnogorska selekcija je mirnom i borbenom defanzivnom igrom potpuno onemogućila napadački potencijal domaćeg tima.

U drugom poluvremenu Crnogorke su bile bolje i odlučnije u napadu, bilo je nekoliko interesantnih situacija pred golom domaćeg tima, kao što je šut Slađane Bulatović, koji je izblokiran.

Crnogorska selekcija takmičenje u grupi C4 nastaviće duelom sa Litvanijom, u utorak na Trening kampu Fudbalskog saveza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS