Rekordi Božovića i Jatoni Jokmanović

Podgorica, (MINA) – Član Streljačkog kluba Berane Miloš Božović i Saša Jatoni Jokmanović iz podgoričkog kluba Stara varoš postavili su lične rekorde na finalu Kupa Crne Gore u gađanju standardnim vazdušnim oružjem.

Takmičenje je održano u savremenoj streljani u Beranama, opremljenoj sa deset elektronskih meta – donacijom Međunarodne streljačke sportske federacije (ISSF) i nabavkom Streljačkog saveza.

Nastupilo je 20 najboljih strijelaca, koji su se nadmetali u disciplinama vazdušna puška i vazdušni pištolj.

Božović je u disciplini vazdušna puška pobijedio sa 244,2 kruga.

Kao drugoplasirana završila je Ksenija Jukić iz STK Donje Luge sa 243,2 kruga, dok je treća bila Kristina Popović iz kolašinskog Gorštaka (221,1).

U diciplini vazdušni pištolj, Saša Jatoni Jokmanović je najbolja bila sa 235,7 krugova.

Njen klupski drug Željko Miličković bio je drugi sa 232,9 krugova, dok je Savo Vulević kopletirao pobjedničko postolje sa 212,0 krugova.

