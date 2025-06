Regatom „Bokeška ostrva“ nastavljena tradicija i promocija jedrenja

Podgorica, (MINA) – Tradicionalna, šesta po redu, Portonovi regata „Bokeška ostrva“, okupila je u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva jedriličare iz regiona.

Tokom dva takmičarska dana učesnici su jedrili od Portonovog do Peraških ostrva, odnosno od Portonovog do Mamule.

Organizator manifestacije je Portonovi Yacht Club, a generalni pokrovitelj Portonovi Marina.

Menadžer Portonovi Marine, Novica Radojičić, rekao je da su oduševljeni odzivom ove godine, jer su imali četiri ekipe više nego prethodne.

„To znači da tendencija rasta posjećenosti ovoj regati ide iz godine u godinu sve više“, kazao je Radojičić.

On je naveo da je to pokazatelj i njima da, što se tiče organizacije, rade dobro stvari, navodeći da će učesnici, čim su zadovoljni, prenijeti dobar glas, pa će ih doći još više naredne godine.

„To se dešava posljednjih nekoliko godina i po broju učesnika i jedrilica možemo primijetiti da je tendencija rasta sve više prisutna“, rekao je Radojičić.

Kako je kazao, bilo je sedam klasa, učesnici su bili raspoloženi, a regata je bila uspješna, iako je u nekim segmentima malo nedostajalo vjetra.

„Svi takmičari su došli sa puno pozitivne energije, sa takmičarskim duhom, ali takođe sa duhom zajedništva, drugarstva i lijepog raspoloženja. To je doprinijelo dobroj atmosferi tokom dva dana trke i na proslavi“, istakao je Radojičić.

On je rekao da klub Portonovi daje podršku svim drugim klubovima u Crnoj Gori, ističući da članove svog kluba stimulišu da što više učestvuju na regatama i koje nisu u njihovoj organizaciji

„Na taj način dodajemo jedan duh zajedništva i promovisanje ne samo našeg projekta, nego i svih drugih“, poručio je Radojičić.

U Klasi J-70 pobijedio je Grigori Gedulianov, ispred Ivana Gurejeva i Danila Sidorova.

Prvo mjesto u klasi dva osvojio je brod Osmica, skipera Branka Vidovića, dok je na drugom mjestu u toj klasi bio brod Hoba Boba, a na trećem Knotty Girl.

U klasi tri pobijedio je brod UFO28 skipera Ivana Pušića, a u klasi četiri brod Oxygen skipera Janka Sijerkovića.

Prvo mjesto u klasi pet zauzeo je skiper Denis Aksenov na brodu FREE SPIRIT, u klasi šest Dmitri Gedulianov na brodu Auckland, dok je u sedmoj slavio brod Tiare, Aleksandera Šesterikova.

Janko Sijerković, koji je u jedrenju preko 50 godina i koji je na brodu Oxygen slavio u klasi četiri, rekao je da su utisci sa regate na nivou i zahvalio organizatoru i svim posadama koje su učestvovale.

On je istakao da mu je ovo bilo prvo učešće na regati Bokeška ostrva, navodeći da je jako ponosan na posadu.

Sijerković je naveo da su bili teški uslovi jedrenja, da se mijenjao vjetar, ali da su sve posade bile jako dobre.

„Teško je u Boki jedriti, prošli smo dosta mora, ali Boka je specifična“, dodao je Sijerković i istakao da je drugi dan regate bio bolji, da je sve bilo kako treba i da je posada radila na vrhunskom nivou.

