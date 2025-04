Real u četvrtfinalu Evrolige

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Reala plasirali su se u četvrtfinale Evrolige.

Real je večeras u Madridu, u drugom krugu plej-ina, savladao Bajern 93:71.

Madridski tim do pobjede vodili su Mario Hezonja sa 19 i Džanan Musa sa 16, Albero Abalde ubacio je 13, a poen manje Fakundo Kampaco.

U ekipi Bajerna, koji je igrao bez Karsena Edvardsa, bolji od ostalih bio je Šabaz Nejpir sa 19 poena.

Real će u četvrtfinalu igrati protiv Olimpijakosa.

U ostvalim četvrtfinalnim duelima sastaće se Fenerbahče – Pariz, Panatinaikos – Efes i Monako – Barselona.

Četvrtfinale počinje 22. aprila, a plasman na završni turnir obezbijediće ekipe, koje prve dođu do tri pobjede.

